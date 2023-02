Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile: apertura pesca No Kill Canale di Santa Susanna

RIETI - Da domenica prossima 26 febbraio, gli appassionati della pesca sportiva no-kill potranno esercitare l’attività lungo le acque del canale di Santa Susanna al centro della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, noto a tutti per il paesaggio di rara bellezza e per le specie floro-faunistiche presenti.

Sono ammesse due diverse tecniche di pesca: nel tratto B (da Ponte del Ristorante la Trota fino al ponte località Colle Bianco) è consentita la tecnica della pesca a mosca; nel tratto C (da Ponte località Colle Bianco fino a Ponte località Mazzetelli) sono consentite le tecniche mosca/spinning.

Possono esercitare l’attività di pesca i pescatori che sono titolari di valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata ai sensi della normativa vigente e possessori del tesserino segna catture rilasciato dalla Regione Lazio. Per garantire un’adeguata tutela ambientale è stabilita la presenza simultanea di un numero massimo giornaliero di n. 35 pescatori per ciascun tratto con esclusione del mercoledì nel quale la pesca è chiusa.

Le prenotazioni sono gestite in tempo reale e i permessi alla pratica sportiva, possono essere facilmente reperiti attraverso l’app Hooking scaricabile dagli smartphone.

Seppur con oggettive difficoltà, grazie anche al contributo del Fly Club Rieti e del suo Presidente Mauro Pitorri, la Riserva dei Laghi continua il suo percorso di sostenibilità per una più ampia tutela ambientale. “Gli importanti risultati di equilibrio di auto-mantenimento a vantaggio delle specie ittiche, della fruibilità dell’ambiente non solamente fluviale, generano altresì indotto alle attività economiche del territorio” - afferma il Commissario Straordinario Guido Zappavigna, che tiene a sottolineare il costante impegno alla salvaguardia ambientale attuato mediante l’adozione di numerose misure di mitigazione.

Infine, di particolare rilevanza, sarà anche la giornata conclusiva del primo corso di pesca a mosca organizzato in collaborazione con il Fly Club Rieti e il Lenza Club Alto Lazio, in cui i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso nei due precedenti incontri, trascorrendo una giornata all’insegna della condivisione di una disciplina come la pesca a mosca, che in primis è vicina alla natura e al rispetto della stessa.