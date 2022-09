“Ecosistema fluviale e pesca sportiva no kill”, tutto pronto per la seconda edizione

RIETI - Domenica prossima 2 ottobre si terrà nel Canale di Santa Susanna, presso il Relais Villa d’Assio, un nuovo appuntamento del programma dell’estate dei Parchi del Lazio dedicato all’educazione ambientale ed al patrimonio ittico delle acque della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile dal titolo “Ecosistema fluviale e pesca sportiva no kill – seconda edizione”. La manifestazione nasce dalla volontà di sensibilizzare i fruitori delle acque, dai semplici visitatori ai pescatori no kill, sulla complessa vita dell’ambiente fluviale e lacustre che necessita di conoscenza e sensibilità per un approccio mirato alla conservazione.

«Ci stiamo accorgendo attraverso il rilascio dei permessi di pesca no kill, che cresce l’attenzione verso le specie ittiche del Canale dedicato a questa particolare disciplina di pesca sportiva – afferma il Commissario della Riserva dei Laghi Guido Zappavigna – gran parte delle presenze vengono da territori limitrofi extra provinciali ed extra regionali. Riteniamo che migliorare le conoscenze può contribuire ad un corretto approccio verso il sistema fluviale nel segno del rispetto di tutte forme di vita in esso contenute». Ad aderire un numero cospicuo di circoli di pesca no kill provenienti dal Centro Italia.