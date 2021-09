Rieti, un buon pari con la Sangiovannese (2-2). Due volte Campagna, ma non basta per i tre punti

Domenica 19 Settembre 2021, 17:11

RIETI - Finisce 2-2 la sfida del Fedini, tra Sangiovannese e Rieti, gara valevole per la prima giornata di campionato del girone E. Un botta e risposta maturato nel primo tempo quando, al gol iniziale di Campagna, ha risposto la formazione toscana con un uno-due micidiale firmato da Bellini e Boganini, annullato ancora una volta dall'ex attaccante del Bra che allo scadere del tempo non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Nella ripresa, poi, Sangiovannese in inferiorità numerica (espulso Rosseti per fallo da ultimo uomo), ma nonostante il forcing finale - Boccolini ha messo in campo sia Marcheggiani, che Galvanio - non ha saputo trovare lo spunto per realizzare il gol-partita.

Da segnalare, infine, l'esordio in maglia amarantoceleste del giovane Davide Principi, tornato a Rieti dopo aver vissuto esperienze lontano dallo Scopigno (Lucchese U19 e Castrovillari serie D).

Il tabellino

Sangiovannese (4-3-3): Cipriani, Lorenzoni, Rosseti, Fanetti, Moruzzi; Baldesi, Di Vito, Migliorini Bellini (33’st Bencini), Vassallo (25’st Polo), Boganini (10’st Fantoni). A disp.: Palagi, Calcinai, Nannini, Prosperi, Nannoni, Becagli. All. Iacobelli

Rieti (3-5-2): Coletta; Cerroni (24’st Galvanio), De Martino, Scalon; Tiraferri, Marchi, E. Menghi (24’st Canestrelli), Tirelli, Zona (39’st Principi); Campagna (12’st Marcheggiani), M. Menghi. A disp.: Luciani, Lauri, Nobile, Scibilia, Signate. All.: Boccolini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta (Singh-Preci).

Marcatori: 4’ pt Campagna, 12’ pt Bellini, 20’ pt Boganini, 45' pt Campagna.

Note: spettatori 300 circa. Al 6’ st espulso Rosseti (S) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Di Vito, Baldesi (S), Tiraferri (RI). Recupero: 2’ pt, 5’ st.