Convegno a Collevecchio sulla tutela dei minori a seguito di emergenze e calamità naturali

RIETI - È organizzato in collaborazione con Save the Children il convegno che Comune e Protezione Civile di Collevecchio ospiteranno al Teatro del Combattente.

Un pomeriggio di formazione per affrontare il delicato tema dell'approccio e della tutela dei minori a seguito di emergenze e calamità naturali. Al seminario, il primo cittadino Federico Vittori ha invitato a partecipare tutti I sindaci della Sabina, I referenti degli uffici tecnici, I dirigenti scolastici del territorio e tutte le associazioni di Protezione Civile e del Terzo Settore che operano in Sabina.

L'incontro prenderà il via alle 17.30 e, dopo il saluto del sindaco Vittori, sarà rappresentante dell'autorevole associazione, che opera nel campo della tutela dei minori in tutto il mondo, ad illustrare la particolarità e l'importanza di conoscere e seguire un protocollo specifico quando si viene in contatto con i soggetti più fragili.

L'Associazione offrirà spunti di riflessione portando esempi di scenari nazionali ed internazionali nei quali si trovano ad operare i volontari presentando anche la pedagogia dei diritti della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e delladolescenza. A margine della testimonianza, amministratori, tecnici e volontari avranno l'opportunità di confrontarsi sull'esistenza di una revisione dei Piani di Protezione Civile Comunali.