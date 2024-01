A Collevecchio riparte la pro loco, Angela Ruggieri è la nuova presidente

RIETI - Il 29 dicembre scorso al teatro comunale di Collevecchio si è tenuta la prima riunione della nascitura nuova Pro Loco, alla presenza di una nutrita partecipazione di cittadini.



L’iniziativa è partita dalla ex dipendente del comune Angela Ruggeri, una donna che ha sempre dato in tutti i suoi ruoli un contributo fattivo per tutte quelle iniziative di tipo culturali ed enogastronomiche che hanno avuto luogo nel paese.



Nella sua nota introduttiva della riunione, ha sottolineato che l’idea di costituire la pro loco nasce da esperienze già vissute come la festa dell’olio e quella del grano, manifestazioni che hanno visto il coinvolgimento di tutte le associazioni presenti nel territorio, e da questo spirito partecipativo che si vuole ripartire.



Siamo convinti che la pro loco costituisca una risorsa per la comunità locale, infatti lo scopo principale è quello di dare dignità alle tradizioni locali, nonché alla conoscenza del patrimonio culturale e storico rappresentato dalla bellezza architettonica del centro storico e dai palazzi del Vignola e del Sangallo.



L’obiettivo è quello di far conoscere meglio tutte queste eccellenze locali e rendere Collevecchio una meta piacevole dove trascorrere una bella serata o una vacanza.



L’obiettivo è ambizioso soprattutto per un Comune che negli ultimi anni ha visto un grande decadimento sociale ed economico, i promotori concludono che è arrivata l’ora di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo dando un contributo personale e partecipativo affinchè Collevecchio torni ad essere un paese pulsante, vivo, attivo ed attrattivo.



La riunione si è conclusa con l’indicazione unanime di un direttivo provvisorio a tempo composto da Angela Ruggeri presidente, Danilo Pinardi vicepresidente e Giancarlo Pulimanti segretario.