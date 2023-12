Appello dei residenti di Collevecchio per l’attivazione di un centro prelievi per il sangue

RIETI - Chiedono l’istituzione di un centro prelievi del sangue che, ad oggi, manca in paese, un gruppo di cittadini di Collevecchio. Lo fanno attraverso Lorella Lattavo, portavoce del Comitato cittadino di Collevecchio, la quale lancia un appello con il quale intende sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni preposte, riguardo una problematica che costituisce un problema per le fasce più deboli della popolazione.



Il tema

«Vorrei segnalare - spiega Lattavo - la mancanza di un servizio a Collevecchio, che farebbe comodo anche ai paesi limitrofi e che darebbe modo di non andare ad intasare la Casa della salute della vicina Magliano Sabina.

Mi riferisco ad un centro prelievi, che sarebbe un servizio necessario e funzionale alle esigenze della popolazione, specialmente di coloro i quali non hanno possibilità di spostarsi in macchina e raggiungere i presidi di altri paesi, che questo servizio lo hanno.

Mi viene da pensare a realtà come, per esempio, il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia, nella provincia di Viterbo, che ha attuato il servizio malgrado Vetralla sia a soli 6 chilometri e abbia diversi laboratori analisi. Peraltro, Villa San Giovanni in Tuscia ha una densità abitativa minore di Collevecchio. Malgrado questo, ha il servizio attivo con un giorno dedicato alla consegna dei referti e un giorno dedicato ai prelievi».



Lo scenario

«Mi chiedo allora - conclude Lattavo - perché una cosa del genere non si può realizzare anche qui da noi? Anche perché non tutti guidano e se si volesse usufruire della Croce Verde per farsi accompagnare, occorre esibire un Isee che non superi un determinato importo».