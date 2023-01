Incidente sul lavoro a Fonte Nuova, morto un giovane di Collevecchio

RIETI - E’ morto questa mattina intorno alle 6.30 a Fonte Nuova in provincia di Roma un ragazzo 23enne di Collevecchio.

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che il ragazzo, operaio presso una ditta di smaltimento rifiuti, stesse operando su un mezzo e nel fare manovra abbia urtato un muro dal quale sono caduti alcuni pannelli di cemento, uno dei quali si è abbattuto sul mezzo, sopra la cabina dove era l’operaio. I pannelli di cemento sono stati urtati dal braccio elevatore del mezzo.

La cabina è rimasta schiacciata e il ragazzo è morto sul colpo. Il fatto è avvenuto in via Stella Polare all'interno di della ditta di smaltimento rifiuti dove lavorava il 23enne sabino.

Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e il personale del 118. L’allarme è stato dato da altri dipendenti che hanno chiamato il 112.