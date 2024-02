Rieti, numerose truffe agli anziani segnalati dalla squadra mobile

RIETI - Una vera e propria raffica di truffe agli anziani in corso a Rieti in diversi quartieri cittadini. Nei giorni appena trascorsi numerosi sono stati gli episodi - tentati e consumati - e anche nella mattinata di oggi si stanno di nuovo registrando segnalazioni di raggiri con persone anziane, sole o fragili nel mirino dei malviventi. Indaga al momento la Squadra mobile della questura di Rieti. Si tratterebbe di soggetti provenienti dalla Campania sempre con il medesimo modus operandi del finto carabiniere o avvocato, oppure con la scusa del falso pacco da ritirare o un congiunto in gravi difficoltà penali a seguito di un incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA