Terni, Claudio Nannini alla guida del Sap Umbria

TERNI - Claudio Nannini è il nuovo segretario regionale del Sap Umbria.

Sostituisce Claudio Senese, che ha lasciato la guida del sindacato per la pensione.

La nomina di Claudio Nannini, investigatore dell'antidroga della squadra mobile ternana, durante la riunione del consiglio regionale del Sap con la partecipazione del segretario generale, Stefano Paoloni.

Nannini ha illustrato le iniziative e gli interventi che intende intraprendere in ambito regionale per la tutela e il sostegno del personale della polizia di Stato. La segreteria del Sap ringrazia il segretario uscente Senese per "il lavoro svolto negli anni e la dedizione al sindacato, sempre esposto in prima persona a farsi carico di tutti i problemi dei colleghi. Il passaggio di mano - si legge in una nota - vuole essere un proseguimento di quanto di buono è stato fatto finora con la speranza e la volontà di migliorare ciò che si è lasciato con uno sguardo al futuro sotto la linea guida del nuovo segretario Claudio Nannini".