RIETI - Circa 130 grammi tra hashish e marijuana in casa: arrestato 44enne residente a Ginestra, frazione di Monteleone Sabino. M.B., le iniziali dell’uomo, è finito in manette al termine di un’attività di indagine avviata dai carabinieri della stazione di Fara Sabina perché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 116.5 grammi di marijuana e 13 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e tre coltelli intrisi di stupefacente. I controlli dei carabinieri farensi sono scattate nella mattina del 14 giugno dopo aver fermato un acquirente del 44enne a Toffia. Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA