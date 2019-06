RIETI - Indennità gonfiate, udienza in tribunale sul caso che coinvolge alcuni ex e alcuni attuali consiglieri comunali di Rieti.

Due i ricorsi presentati, separati, proprio tra ex e da attuali. A breve una decisione del giudice sulle richieste presentate dalle due parti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 19 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA