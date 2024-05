Sabato 11 Maggio 2024, 20:50

RIETI - A Tarano una sfida a due per la poltrona di sindaco. Da una parte la sindaca uscente Miranda Glandarelli tenta la riconferma e per lei sarebbe il terzo mandato consecutivo dopo le vittorie delle elezioni nel 2014 e nel 2019, mentre dall’altra parte lo sfidante per la carica di primo cittadino sarà Ruggero Carletti già sindaco di Tarano dal 1990 al 1995.

Le liste

Lista civica 1

Candidato Sindaco: Ruggero Carletti

Candidati consiglieri: Marilena Ranucci, Franco Casali, Andrea Enei, Irene Allegretti, Fabio Bartolucci, Cinzia Mattei, Marco Lumicisi, Mirko Glandarelli, Monica Salvati, Antonio Natalizi.

Lista civica 2

Candidato Sindaco: Miranda Glandarelli

Candidati consiglieri: Andrea Orsini, Alfredo Fornarini, Sergio Proietti, Ovidio Lorenzini, Guglielmo Del Francese, Alessia Tagliaferri, Marco Mariucci, Manuela Uras.