RIETI - Appuntamento oggi alle ore 15 nell’aula “Caperna” del tribunale di Rieti con i magistrati reatini del gruppo “Area democratica per la giustizia”. Un incontro voluto per celebrare l’odierna giornata della legalità e dell’anniversario della strage di Capaci dove persero la vita, per mano di Cosa Nostra, i giudici Falcone e Borsellino, gli uomini della scorta e Francesca Morvillo.All’incontro – moderato dal sostituto procuratore del tribunale di Rieti Rocco Gustavo Maruotti – prenderanno parte anche Giovanni “Ciccio” Zaccaro (consigliere Csm) e Eugenio Albamonte (Comitato direttivo centrale dell’Anm). Un dibattito nato anche per riflettere sulle delicate tematiche dell’autogoverno e dell’associazionismo giudiziario.In chiave locale poi ampio spazio per un confronto sulla situazione degli uffici giudiziari del tribunale di Rieti - tra luci e ombre - a quasi tre anni di distanza dal sisma del 24 agosto 2016 che ha sconvolto il centro Italia con gli uffici penalizzati dalla costante carenza di personale amministrativo ma anche la piena soddisfazione per aver finalmente raggiunto – da qualche giorno - lo storico traguardo del pieno organico dei magistrati.Tra i vari argomenti affrontati anche quello del ruolo della magistratura onoraria (Vop, Got, Giudice di pace) e dell’annoso dibattito sulla separazione delle carriere in riferimento al quale è in discussione un disegno di legge di riforma.