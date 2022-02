Nel Comune di Rieti nasce il servizio di “Trasporto sociale”

RIETI - Su proposta dell’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba, nel Comune di Rieti nasce il Trasporto sociale, un servizio di accompagnamento finalizzato a favorire la mobilità dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità, non autosufficienza psico-fisica, quali soggetti disabili, minori, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione o affetti da patologie gravi con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente centri socio-formativi educativi, centri riabilitativi e/o ospedalieri, ambulatori e luoghi di lavoro o anche mere uscite per recarsi in luoghi difficilmente raggiungibili a piedi ove sussistono condizioni di impossibilità o precarietà nella deambulazione, residenti nel Comune di Rieti.

Il progetto, che avrà a disposizione il mezzo donato al Comune di Rieti dai “Progetti del Cuore”, si realizzerà attraverso la coprogettazione con le associazioni di volontariato e di promozione sociale che aderiranno alla manifestazione di interesse, già pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti.

Il servizio avrà durata di due anni, rinnovabili per ulteriori due anni, dalla firma della convenzione.

«Ritengo sia un buon servizio reso alla comunità – dichiara l’assessore Giovanna Palomba – In particolare volto ad offrire ad ogni persona che si trovi in una condizione di fragilità stesse opportunità sia di interazione che di accesso a servizi necessari per il proprio benessere. E’ un altro importante impegno a testimonianza della nostra vicinanza ai bisogni delle persone e dell’impegno profuso nel superiore interesse della comunità».

Le associazioni interessate possono visionare tutti i documenti e le modalità di partecipazione all’avviso sull’Albo Pretorio online, al seguente link:

https://rieti-albo.palgpi.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=99354&page=1