Le variazioni alle linee del trasporto pubblico locale in occasione della Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - Asm informa l’utenza che in occasione della 12 esima Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, al fine di consentire l’allestimento degli stand e lo svolgimento della manifestazione, il servizio di trasporto pubblico locale subirà le seguenti variazioni:

Dal 21 agosto al 6 settembre 2023 la linea 101 da via L. Canali proseguirà in viale Maraini senza transitare in Piazza Vittorio Emanuele II.

Dal 30 agosto al 4 settembre 2023 dalle ore 20:30 le corse di ritorno delle linee 134, 143, 423 e 513 non transiteranno alla Stazione FFS ma da Porta D’Arce devieranno in via Salaria raggiungendo il capolinea di Piazza Cavour.