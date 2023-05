Al Rinalduzzi di Montopoli fa tappa il Torneo Piccoli Amici, in campo quattro squadre sabine

RIETI - Il calcio giovanile ancora una volta sotto i riflettori in bassa Sabina. Dopo gli svariati eventi organizzati durante le festività, con i tornei di Natale, inverno e Carnevale, tornano protagonisti i più piccoli. Il Torneo Piccoli Amici fa infatti tappa domani, sabato 6 maggio al Campo Sportivo “Rinalduzzi” di Montopoli per un’altra giornata di sport. Alle 16 le rappresentative di quattro squadre sabine scenderanno in campo per l’evento che si ripete dopo il successo riscosso nelle giornate di marzo a Gavignano e del mese scorso a Selci.

Coinvolti i bambini e le bambine nate nelle annate 2016/2017 dei padroni di casa dell’Usd Montopoli, Ss Passo Corese, Accademia Calcio Sabina e Asd Poggio Mirteto Calcio. Si prospetta un’altra grande giornata di festa e divertimento per le famiglie e i ragazzi coinvolti. I raduni dei Piccoli Amici non si fermano qui: continueranno infatti nelle prossime settimane con un’altra tappa che avrà luogo questa volta a Passo Corese.