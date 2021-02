La Tirreno-Adriatico tornerà nel Reatino, il 13 marzo per la tappa Terni-Prati di Tivo

RIETI - La Tirreno-Adriatico tornerà nel Reatino sabato 13 marzo: 53 chilometri che dalla Madonna della Luce, nel territorio di Labro, condurranno i corridori fino a Rocca di Corno, nel bel mezzo della quarta tappa della 56esima, la Terni-Prati di Tivo di 148 chilometri. Sarà il 13 marzo, di sabato, e per gli appassionati reatini delle due ruote sarà l’occasione per vedere all’opera i migliori professionisti del momento (non è stato ancora reso noto il lotto dei partecipanti). La kermesse, dopo aver percorso la Ternana, passerà per Rieti entrando da Quattro Strade e lascerà la città dalla Salaria per L’Aquila, direzione Antrodoco.

