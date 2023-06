Il Real Sebastiani mette a disposizione dei tifosi un pullman gratuito per gara 4 a Faenza

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica la messa a disposizione di un pullman a titolo gratuito per tutti coloro che vorranno sostenere la squadra in occasione di Gara 4 contro Faenza, in programma domenica 4 giugno, presso il PalaCattani.

La partenza è prevista alle ore 13:00 dal parcheggio del PalaSojourner.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 18 della giornata di sabato 3 giugno inviando un’e-mail con nome e cognome e numero di telefono al seguente indirizzo: info@realsebastianirieti.it.

Si precisa che verranno accettate le richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili.

«Si ringrazia l’amico Assessore Maurizio Ramacogi, il Presidente dell’Asm di Rieti Dott. Vincenzo Regnini e la Dott. Sara Pandolfi per essersi, congiuntamente, attivati in maniera fattiva e professionale per risolvere in tempi rapidissimi la messa a disposizione del mezzo».



La Società ha tentato fino all’ultimo istante di mettere a disposizione un mezzo anche per la trasferta di domani, venerdì 2 giugno, ma l’impresa si è rilevata proibitiva visti i tempi ristretti.