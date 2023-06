Real Sebastiani, vincere a Faenza per volare alla poule promozione: primo match point in gara 4

RIETI - Grande occasione per il Real Sebastiani Rieti, impegnato oggi (ore 18) nella gara 4 della finale di playoff di Serie B contro Faenza. La squadra di coach Dell’Agnello, dopo aver vinto gara 3, scende nuovamente sul parquet del PalaCattani con la possibilità di chiudere definitivamente la serie e staccare il pass per la fase finale di Pescara.



La gara

Nella delicata gara 3 il Real Sebastiani ha dominato per larghi tratti, mettendo in campo il giusto atteggiamento fin dal primo possesso. Non è un caso che i reatini siano stati in vantaggio per tutti i 40 minuti della gara, toccando anche il più 22. I diversi problemi di falli hanno costretto poi coach Dell’Agnello a dover gestire il reparto lunghi e l’mvp della sfida Tomasini, che non ha perso la concentrazione e nel momento più complicato, con Faenza tornata prepotentemente a meno 4, ha risposto alla grande chiudendo la partita (26 punti e 9 rimbalzi). Faenza ora si ritrova con le spalle al muro ma ha dalla sua un PalaCattani (con ingresso gratuito) che si è fatto sentire parecchio durante il tentativo di rimonta di gara 3. Coach Garelli ha ritrovato un po’ a sorpresa Pastore, partito addirittura in quintetto con un’evidente fasciatura alla mano infortunata. Sarà curioso capire come coach Dell’Agnello gestirà le rotazioni con i senior: in gara 3 Paesano ha riposato, così come Contento che era però fuori per delle noie fisiche.

Nonostante si giochi in trasferta, non mancherà l’appoggio del pubblico di fede amarantoceleste: il pullman gratuito messo a disposizione della società ha registrato un boom di prenotazioni ed è andato sold out nel giro di neanche mezza giornata. Così come successo in gara 3, al PalaCattani sarà possibile fare un’offerta in favore degli alluvionati.



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 5, Vico 6, Poggi 9, Castellino 10, Voltolini 11, Molinaro 12, Petrucci 13, Aromando 16, Ragazzini 19, Pastore 21, Nkot Nkot 47. All. Garelli

Arbitri: Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA) e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia (BA)



La situazione dei playoff

Finale Tabellone 1

Libertas Livorno – Vigevano 1-2

Finale Tabellone 2

Orzinuovi – Mestre 2-1

Finale Tabellone 3

REAL SEBASTIANI RIETI – Faenza 2-1

Finale Tabellone 4

Luiss Roma – Fabriano 1-2