Il Real Sebastiani sorride, Dell'Agnello: «Bravissimi». Domenica il match point

RIETI - Dopo l’importantissima vittoria in gara 3 sul campo di Faenza (66-76), parla il coach del Real Sebastiani, Sandro Dell’Agnello, per commentare la prova degli amarantocelesti nel terzo atto della finale playoff di Serie B. Rieti con questa vittoria si porta in vantaggio 2-1 nella serie riprendendosi il fattore campo. Domenica la prima possibilità di chiudere la serie e qualificarsi per la fase finale di Ferrara.

Le dichiarazioni

«I ragazzi sono stati bravissimi – dice il coach - a partire dall’approccio per terminare con la resistenza che hanno messo in campo nel finale con l’inevitabile reazione di Faenza. Abbiamo avuto problemi di falli ma abbiamo stretto i denti concedendo pochissimo in difesa».

Domenica 4 giugno alle 18, sempre al PalaCattani, Faenza e Rieti scenderanno di nuovo in campo per gara 4, che potrà essere già decisiva. Nel mirino degli amarantocelesti la fase finale di Ferrara.