Il Real Sebastiani conquista la poule promozione: Faenza ko anche in gara 4 per 68-70

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vince anche gara 4 al PalaCattani contro Faenza e vola alla fase finale di Ferrara. Nel quarto atto delle finali di playoff (tabellone 3) di Serie B i reatini battono 68-70 i faentini dopo l’ennesimo finale punto a punto. Faenza avanti anche di 7, prima della reazione di Rieti guidata da capitan Piazza che con tre triple consecutive ribalta l’inerzia della gara. Quarto periodo arricchito anche da un’ottima difesa (soli 13 punti subiti) e con le triple di Contento (13 punti), Mastrangelo (11 punti) e Chinellato (10 punti) per suggellare il successo amarantoceleste. Vico nel finale sbaglia la tripla della vittoria e Rieti stacca il pass per Ferrara dove si giocherà l’accesso in Serie A2.

Primo quarto

Palla a due che slitta di minuti per un problema ad un canestro, con il ferro che viene sostituito. Primo break del Rsr con Mastrangelo e Ceparano che confezionano il 2-7 con cui si apre la gara. Faenza alza l’intensità e con Siberna e Castellini firma il sorpasso (8-7). Si accende anche Tomasini, Mastrangelo segna dall’angolo e Rieti allunga sull’8-15. Contento firma la tripla dell’11-18, poi Faenza reagisce: Aromando prima, Bandini poi aiutano la squadra di casa a riequilibrare la gara. Rieti fatica dalla lunetta (0/5 ai liberi) e il primo quarto termina 18-18.

Secondo quarto

Un avvio di quarto equilibrato premia Faenza che riesce a piazzare un mini break con la tripla di Petrucci e il gioco da tre di Voltolini (28-23). Rieti ricuce con un parziale di 6-0 chiuso dal gioco da tre di Chinellato (30-31). Faenza torna avanti grazie alla tripla di Siberna e ai canestri di Vico, Rieti riesce ad accorciare con Piccin e i liberi di Contento che fissano il punteggio prima dell’intervallo sul 38-35 per i faentini.

Terzo quarto

Poggi firma subito il più 5 faentino, ma Rieti risponde molto bene con Chinellato, Tomasini e Piccin (42-42).

Vico si scalda e mette due triple consecutive che ridanno margine di vantaggio a Faenza (52-45). Bandini punisce dall’angolo (55-48) e Rieti è costretta a rincorrere: gli ospiti dalla lunetta accorciano nonostante la serata non brillante a livello di percentuali, e il punteggio a fine terza frazione è 55-52.

Quarto quarto

Sale in cattedra capitan Piazza: due triple per il play amarantoceleste valgono il sorpasso. Stesso discorso per le triple di Contento e Mastrangelo che portano Rieti in un amen sul 59-64. La tripla di Piccin vale il più 8 (59-67). Poggi segna col fallo, Aromando accorcia prima del gioco da tre di Chinellato (64-70). La tripla di Petrucci riapre la gara (67-70). Rieti non segna più, Vico fa uno su due dalla lunetta a 17 secondi (68-70). Rieti perde palla e Vico ha anche l’opportunità di vincerla all’ultimo secondo ma sbaglia, Rieti vince 68-70 anche gara 4 e vola alla fase finale di Ferrara.

Tabellini

Blacks Faenza – Real Sebastiani Rieti 68-70

Parziali: 18-18; 20-17; 17-17; 13-18

Quintetti:

Blacks Faenza: Vico, Siberna, Castellino, Poggi, Molinaro

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Ceparano, Pagani

Blacks Faenza: Bandini 6, Siberna 7, Vico 17, Poggi 11, Castellino 1, Voltolini 3, Molinaro 4, Petrucci 9, Aromando 10, Pastore, Belmonte, Nkot Nkot. All. Garelli



Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 11, Tomasini 8, Contento 13, Piccin 9, Valente, Chinellato 10, Mazzotti, Matrone 4, Piazza 9, Ceparano 4, Pagani 2, Frattoni. All. Dell’Agnello

Arbitri: Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA) e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia (BA)