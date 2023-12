Faenza, il Frecciarossa in retromarcia (per inerzia) ha urtato il treno regionale: ecco che cosa ha causato l'incidente che ha bloccato la Rimini-Bologna

Un treno Frecciarossa in retromarcia a passo d'uomo (per inerzia, dicono i tecnici di Trenitalia) che urta un regionale "Rock" fermo a un segnale. Ecco, è con la scarsa o punto velocità di entrambi i mezzi che si spiegano le ferite leggere che hanno riportato i passeggeri del Frecciarossa tra Forlì e Faenza sulla linea Bologna-Rimini: un incidente, che ha coinvolto due convogli che procedavano verso nord, che in tarda mattinata causava ancora forti ritardi sia per i convogli locali sia per quelli a lunga percorrenza. Solo uno dei sei contusi è stato medicato in ospedale al Bufalini di Cesena.

La linea ferroviaria bloccata in quel tratto significa lo stop per i treni che percorrono la dorsale adriatica da Trieste a Lecce. A livello interregionale o regionale, invece, il traffico della Piacenza, Bologna, Rimini, Ancona viene deviato sulla linea Faenza-Ravenna-Rimini con ritardi anche di 100 minuti. Questa linea, a differenza della Bologna-Rimini, non viene utilizzata dai treni dell'Alta Velocità destinati alla costiera Adriatica.

E anche da Bologna a Lecce (7 ore e 5 minuti rispetto alle 8.49 dei commoventi Intercity) non esiste una linea dedicata all'AV e quindi i convogli di questa classe di Trenitalia e Italo procedono a velocità ridotta rispetto alle loro possibilità. Tra Faenza e Forlì è stato allestito un servizio navetta con bus. Inoltre va ricordato che nei tratti romagnoli di queste linee sono ancora in corso lavori di ripristino per le conseguenze delle due alluvioni di maggio.