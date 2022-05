La “Brigata Inps” omaggia Boccolini allo stadio: targa ricordo e brindisi finale

RIETI - Non poteva non avere un seguito, il ringraziamento di Alessandro Boccolini alla cosiddetta "Brigata Inps", quella frangia di tifoseria composta da ultra cinquantenni che da almeno quindici stagioni non si perde un allenamento del Fc Rieti. Il tecnico amarantoceleste, domenica, al termine della gara vinta per 2-0 col Foligno, che è valsa la permanenza in serie D, ha voluto dedicare loro un pensiero sentito e onesto rimarcando come "anche quando c'è stato bisogno di un pizzico di severità, nelle loro parole ha sempre percepito affetto, stima e vicinanza".

La targa ricordo

Ebbene, oggi 24 maggio, allo stadio, la "Brigata Inps" ha atteso l'arrivo del tecnico e gli ha consegnato una targa-ricordo per sancire la gratitudine reciproca, concludendo il pomeriggio con una merenda collettiva e un brindisi finale, in attesa di conoscere sia il futuro del club, che la destinazione di Boccolini.