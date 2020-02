RIETI - Diecimila euro d'ammenda e inibizione per 6 mesi a Riccardo Curci "per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., entro a data del 30 novembre 2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2019, a seguito del Deferimento n. 9172/668 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020". E' questa la decisione presa venerdì scorso dalla sezione disciplinare del Tribunale Nazionale Federale in merito all'ennesimo deferimento stagionale del club e dei suoi rappresentanti. Per Curci - che attualmente risulta ancora il proprietario del Fc Rieti - si tratta del secondo deferimento, dopo quello da 4 mesi per i mancati pagamenti degli stipendi del bimestre luglio-agosto 2019 entro il 16 ottobre. © RIPRODUZIONE RISERVATA