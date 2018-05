di Raffaele Passaro

RIETI - Nella 15esima giornata del girone di ritorno del campionato di Terza categoria, arrivano i primi verdetti: con la vittoria contro Montopoli, la capolista Borgo Quinzio vince matematicamente la competizione e già guarda al futuro in Seconda. Grazie alla vittoria contro Rocca Valle Turano e la sconfitta della Gens Cantalupo contro la Torpedo, al “Gudini”, l’Atletico Cantalice festeggia la seconda posizione in campionato. Anche per i ragazzi di mister Bruni si profila una prossima stagione in Seconda categoria. La Gens Cantalupo è terza: i sabini hanno 6 punti di vantaggio sull'Atletico Torano e lo scontro diretto a favore. Ora si lotterà per il quarto posto: sono quattro le squadre in lizza.



Come già detto, cade la Gens al “Gudini” di Rieti, rimontata dalla Torpedo Rieti, che vince con un netto 5-2. Torna alla vittoria anche Micioccoli, che batte in trasferta 1-2 il Torri in Sabina. Vince, di misura, anche Fiamignano, sul difficile campo del Torri in Sabina. Netta vittoria anche quella dell’Atletico Torano, che vince in casa contro la Vigor Collevecchio. Sconfitta all’ultimo minuto per PoggioBustone, battuto 4-3 dal Casperia mentre, l’unico pareggio di giornata è il pirotecnico 3-3 della sfida tra Pol.Poggio Moiano e Real Vazia. Per questa giornata, ha riposato il Ponzano Romano.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XV DI RITORNO



Atletico Cantalice-Rocca Valle Turano 7-0

2 Caperna, Bernard, M.Beccarini, R.Di Battista, N.Beccarini, A.Dionisi

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «E’ stata una bella giornata. Finalmente, siamo andati a coronare quello che abbiamo fatto in tutta la stagione. Abbiamo affrontato la gara nella maniera più giusta possibile. Questa è l’ultima partita che abbiamo giocato in casa, perciò siamo contenti di aver vinto. Mercoledì, affronteremo il match di Fiamignano con uno spirito diverso: come al solito, daremo battaglia ma potremmo stare anche più tranquilli».

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Poco da commentare. Faccio i miei complimenti alla ASD Atletico Cantalice per la raggiunta promozione in Seconda categoria».



Atletico Torano-Vigor Collevecchio 4-1

2 Di Francesco, A.Mattei, M.Coletto (T), Pedacchia (V)

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Nella prima mezz’ora eravamo già in vantaggio di quattro reti. Nella ripresa, abbiamo subìto il gol avversario, a causa di una generale calo, che non ha mutato il finale di gara».

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Partita molto complicata per le troppe assenze. Dopo 20’ del primo tempo, eravamo sotto di 3 gol e non riuscivamo a contrattaccare. Dopo, abbiamo avuto un paio di occasioni colpendo anche un palo, ma il primo tempo è finito con il punteggio di 4-0. Nel secondo tempo, abbiamo reagito facendo un gol su palla inattiva e non subendone altri, comunque complimenti agli avversari: squadra molto competitiva».



Borgo Quinzio-Montopoli Calcio 5-2

2 Diallo, Angelini, 2 Marinelli (B), Rantica, S.Carbonara (M)

Claudio Tomassetti (Allenatore Borgo Quinzio): «Una gran bella soddisfazione e un successo meritatissimo da questo splendido gruppo di giocatori. Meritano gli applausi tutti coloro che hanno creduto in noi e che ci hanno sostenuto in un progetto vincente».

Giampiero Colafigli (Allenatore Montopoli Calcio): «Abbiamo fatto la nostra gara e onorato il campionato pur tra tante difficoltà. Oggi ci siamo impegnati al massimo, ma di sicuro non abbiamo goduto della dovuta attenzione del direttore di gara nei momenti cruciali dell'incontro».



Casperia-Poggio Bustone 4-3

2 Benzi, Gioia, Guarino (C), Autogol, L.Gentileschi, M.Gentileschi (P)

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Abbiamo fatto noi la partita dall’inizio fino alla fine. Nonostante ciò, a causa di due disattenzioni, siamo andati sotto di due gol dopo 15’. Subito dopo, abbiamo reagito ed abbiamo ribaltato il conto dei gol prima della fine del primo tempo. A causa di un’altra disattenzione, abbiamo subìto il pareggio subito dopo l’inizio della ripresa, salvo poi siglare il 4-3 verso la fine. E’ stata una vittoria più sofferta del previsto, più per nostri demeriti: sono rammaricato per i tre gol che abbiamo subìto che, a mio avviso, erano evitabilissimi. Un plauso va al direttore di gara odierno, bravissimo nelle se decisioni. Ringrazio i ragazzi che oggi sono scesi in campo oggi, che non hanno giocato molte partite fino ad oggi: hanno affrontato bene il match, facendo una buona prestazione. Ora, testa al derby contro la Gens».

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Siamo riusciti ad andare in vantaggio al 9’ del primo tempo, grazie ad un autogol, raddoppiando al 13’ con il gol di Luigi Gentileschi. Al 32’ i nostri avversari hanno accorciato le distanze e, 5’ più tardi, hanno siglato il pareggio grazie ad un calcio di rigore inesistente assegnato dal direttore di gara. Infine, al 40’ i nostri avversari sono passati in vantaggio. Nella ripresa, dopo neanche un minuto, abbiamo pareggiato il conto dei gol con Mario Gentileschi. Il match, oramai, era destinato sui binari del pareggio. Purtroppo, però, l’arbitro ha concesso 4’ di recupero e, dopo il secondo, i nostri avversari hanno siglato il gol vittoria. Gol, però, assolutamente irregolare: l’attaccante padrone di casa ha vinto un paio di duelli grazie ad alcuni rimpalli, toccando però il pallone involontariamente con il braccio; inspiegabilmente, il direttore di gara non ha fermato l’azione, poi conclusasi con il gol del 4-3. Sapevamo della difficoltà di affrontare Casperia fuori casa. Inoltre, eravamo anche rimaneggiati da numerose assenze, tra cui anche il portiere titolare. Peccato che, per l’ennesima volta, quando accade qualcosa tra portiere ed attaccante a nostro favore, è sempre fallo in attacco mentre, quando accade ciò a nostro favore, è sempre rigore per i nostri avversari di turno. Sono alquanto amareggiato per le troppe penalizzazioni che gli arbitri ci infliggono ingiustamente. Storicamente, abbiamo la nomea di non essere dei santi in campo, ma questo non giustifica il fatto che, nel dubbio, tutti ci remano contro. Andare avanti così, nonostante tutti i sacrifici che una società può fare per tutta la stagione, smorza ogni tipo di entusiasmo, sia della dirigenza che soprattutto dei giocatori. Infine, uscendo da questo tema, faccio i complimenti al Borgo Quinzio, che ha vinto il campionato meritatamente».



Pol.Poggio Moiano-Real Vazia 3-3

Nucci, Paglia, Gunnella (R)

La società Pol.Poggio Moiano non rilascia alcuna dichiarazione

Claudio Gunnella (Capitano Real Vazia): «Purtroppo, eravamo andati lì per vincere. Quest’oggi potevamo fare sicuramente di più; non abbiamo messo in campo tutto il nostro potenziale, come purtroppo già successo in altri match. Nella prima frazione abbiamo lasciato giocare i nostri avversari, che hanno siglato tre reti a causa di tre nostre imperfezioni. Nella ripresa, siamo tornati in campo con la giusta testa ed abbiamo pareggiato il conto dei gol. I nostri avversari, oltre, ai tre gol, non hanno creato limpide palle gol. Per ciò che si è visto in campo, il pareggio ci può stare. Faccio i complimenti al direttore di gara, bravo nel tenere in pugno un match duro e maschio, non senza qualche scaramuccia ambo le parti. Inoltre, faccio i complimenti anche al capitano della Pol.Poggio Moiano: io e lui, essendo entrambi capitani, siamo fortunatamente riusciti a tenere a bada i nostri rispettivi compagni, evitando che il match degenerasse. Infine, porgo le mie congratulazioni a Borgo Quinzio, che ha vinto il campionato anche con qualche giornata d’anticipo. A mio avviso, è stata la formazione più concreta e, perciò, ha meritato di vincere».



Torpedo Rieti-Gens Cantalupo 5-2

2 Simeoni, F.Rinaldi, M.Aquilini, Cavallini (T), M.Bonifazi, Fr. Corinaldesi (G)

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Bellissima partita, ricca di emozioni continue. I miei ragazzi sono cresciuti alla distanza, grazie alla costanza dimostrata in allenamento. Bravi tutti per l’impegno messo in campo quest’oggi e anche per l’ottima prestazione fornita. Cercheremo di finire al meglio questa stagione, togliendoci anche qualche soddisfazione».

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. E’ stata una delle classifiche partite di fine stagione. Nel secondo tempo, purtroppo, abbiamo mollato. A causa di defezioni, oggi siamo calati nella ripresa. I nostri avversari ci hanno creduto, giocando un ottimo secondo tempo, meritando la vittoria. Il punteggio, a mio avviso, è stato un po’ troppo rotondo. Inoltre, abbiamo colpito una traversa e sbagliato un rigore: siamo stati, purtroppo, poco cinici».



Torri in Sabina-Micioccoli 1-2

Eu.Rusu (T) Mei, Fernane (M)

Farbizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Partita abbastanza equilibrata e, soprattutto, corretta. Sono passati in vantaggio i nostri avversari con un bel tiro da fuori area. Il match poi è continuato sul filo dell’equilibrio, fin quando non hanno raddoppiato su un buon contropiede. Subito dopo ci siamo alzati con il pressing e, a 5’ dalla fine, abbiamo accorciato le distanze con un bel gol di Eusebio Rusu. Purtroppo, tra squalificati, indisponibili ed infortunati, abbiamo giocato con una formazione molto rimaneggiata. Nonostante ciò, chi è sceso in campo oggi ha dato il massimo. Come al solito, dopo la fine del match, abbiamo fatto un amichevole terzo tempo assieme ai ragazzi del Micioccoli, creando un ottimo clima di amicizia. Rispetto a ciò che accaduto al nostro difensore Lorenzo Colangeli, tutta la società del Torri in Sabina gli augura una veloce e pronta guarigione, per rivederlo in campo più forte di prima».

Bruno Grillo (Capitano Micioccoli): «Oggi non contava essere belli ma solo vincere per rimanere agganciati alla lotta per il quarto posto. Abbiano vinto con le unghie e con i denti in un campo difficilissimo. La vittoria è dedicata al mister, perché non ha mai smesso di credere in noi. Ma la vittoria più bella è che il gruppo è rimasto sempre unito. Testa al derby!».



Torricella Sabina-Fiamignano 0-1

Fabrizi

Manuele Castellano (Dirigente Torricella Sabina): «Partita equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. Combattuta per lo più a centrocampo, è stata decisa da un gol su punizione, al quale i nostri ragazzi hanno reagito molto bene, mettendo più volte in difficoltà gli avversari ma ottenendo solamente un pallone sul palo interno che, come siamo ormai abituati, non ci ha neanche pensato ad entrare. Forse il pari era risultato più corretto, ma facciamo comunque i complimenti agli avversari che non hanno demeritato la vittoria. Un particolare augurio al n. 6 del Fiamignano che, a seguito di uno scontro, è rimasto a terra con la spalla dolorante, dovendo abbandonare il campo di gioco in ambulanza».

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita giocata dai miei, pur essendo rimaneggiati, ad alto livello. Abbiamo creato tante occasioni da gol. Purtroppo, dobbiamo capire che le partite devono essere chiuse prima. I nostri avversari hanno solo colpito il palo mentre noi, sia nel primo tempo che nel secondo, abbiamo creato sì e no una decina di palle-gol. Infine, tutta la squadra del Fiamignano fa un grosso augurio di pronta guarigione al nostro Thomas Valente, uscito anzi tempo per un infortunio. Il ragazzo è caduto male dopo che un avversario l’ha spinto. La spinta era evitabilissima. Nonostante ciò, nota di merito va ai ragazzi del Torricella che hanno subito prestato aiuto a Thomas. Infine, faccio i complimenti al Borgo Quinzio per la vittoria del campionato».



GIUDICE SPORTIVO

In merito ai match giocati nella scorsa giornata, sopra elencata, il giudice sportivo ha deciso solo un caso, ovvero la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione a Maurizio Sciarra (Pol.Poggio Moiano).



DOMANI DI NUOVO IN CAMPO

Domani, mercoledì 23, penultimo atto di questa stagione 2017/18. Giornata alquanto spezzettata: alle ore 16.30, giocheranno Montopoli, Poggio Bustone e Real Vazia, che se la vedranno rispettivamente con Torri in Sabina, Pol.Poggio Moiano e Atletico Torano. Alle ore 18.00, in programma due match: l’Atletico Cantalice sarà ospitata dal Fiamignano, mentre a Cantalupo andrà in scena il derby tra Gens e Casperia. Il match tra Rocca Valle Turano e Borgo Quinzio è fissato per le ore 18.30 mentre alle 19.00 i restanti match: al “Gudini” andrà in scena il derby reatino tra Torpedo e Micioccoli mentre la Vigor ospiterà Ponzano Romano.



PROGRAMMA GARE, XVI DI RITORNO

Mercoledì ore 16.30

Montopoli Calcio-Torri in Sabina (arbitro A.Bertini di Rieti)

Poggio Bustone-Pol.Poggio Moiano (a S.Pietro, arbitro Matteucci di Rieti)

Real Vazia-Atletico Torano (arbitro Aguzzi di Rieti)

Ore 18

Fiamignano-Atletico Cantalice (a Brusciano, arbitro Mittarelli di Rieti)

Gens Cantalupo-Casperia (arbitro Pinelli di Rieti)

Ore 18.30

Rocca Valle Turano-Borgo Quinzio (a Mercatello, arbitro Martelli di Rieti)

Ore 19

Torpedo Rieti-Micioccoli (a Rieti, Gudini, arbitro Scelfo di Rieti)

Vigor Collevecchio-Ponzano Romano (arbitro Trabelsi di Rieti)

Riposa: Torricella Sabina



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 80

Atletico Cantalice 73

Gens Cantalupo 66

Atletico Torano 60

Micioccoli 59

Real Vazia 58

Fiamignano 54

Pol. Poggio Moiano, Montopoli Calcio, Casperia 52

Torpedo Rieti 50

Poggio Bustone 47

Vigor Collevecchio, Torricella Sabina 27

Ponzano Romano 23

Torri in Sabina 18

Rocca Valle Turano 8

