RIETI - Sono state avvertite anche in alcune aree del Reatino e del Capoluogo Rieti le due scosse di terremoto di maggiore intensità registrate nell'Aquilano, alle 22.55 e alle 23.16 di sabato.



Le due scosse, di magnitudo, rispettivamente, 3.7 e 3.4, hanno avuto come rilevato dall'Ingv, come epicentro Barete, in provincia dell'Aquila, ma sono state avvertite nei Comuni del Reatino a ridosso dell'Appennino e in alcuni quartieri di Rieti. Nessun danno segnalato. Ultimo aggiornamento: 01:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA