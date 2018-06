RIETI - Un comitato di pressione per far riaprire al più presto la galleria Valnerina della Rieti-Terni. Lo propone il consigliere comunale Giosué Calabrese, da sempra attivo su questo fronte.



«Come previsto - spiega Calabrese - la promessa dell'Anas di riaprire la Valnerina entro giugno mi pare sia già saltata e si parla "un po al buio" di una nuova data che potrebbe essere agosto/settembre. Si ha la ragionevole convinzione che si stia edulcorando la pillola per oggettive difficoltà inerenti il tipo di intervento da effettuare. Riteniamo che l'attesa inerte non basti più ed occorra un comportamento proattivo da parte di cittadini volenterosi.



Da qui la proposta di costituire un comitato di pressione interregionale umbro-laziale, a partecipazione libera e volontaria, che affianchi le Istituzioni e svolga attività di monitoraggio sulle attività con ricognizioni settimanali sull'andamento lavori. Mattia Nannurelli, già impegnato sul tema sul fronte ternano ha già avviato pari iniziativa su quel territorio e a breve verranno definite in maniera più analitica le iniziative da portare avanti. Ogni apporto sulla vicenda e' gradito ed utile».



Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37



