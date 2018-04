di Alessandra Lancia

RIETI - Blocco volante del traffico sulla Rieti-Terni per richiamare l’attenzione dell’Anas sulla chiusura della galleria Valnerina. In strada a manifestare, sotto un gigantesco tricolore srotolato sul costone della montagna e al fumo di lacrimogeni (tricolori pure quelli) parlamentari e amministratori di Fratelli d’Italia di Rieti, Terni e Perugia. “Vogliamo capire perché la galleria é chiusa da mesi e se ci sono delle responsabilità in questo stop: mi riferisco ai criteri di costruzione dell’opera - dice l’onorevole Paolo Trancassini - Rieti ha più che mai bisogno che le sue poche strade siano aperte. Chiediamo attenzione e rispetto”. “Questa arteria é decisiva anche per noi umbri - dice l’onorevole Emanuele Prisco - non bastassero i legami storici tra i due versanti regionali, c’è da segnalare i problemi delle tante aziende umbre che lavorano a L’Aquila”. I due parlamentari hanno annunciato una interrogazione. Alla manifestazione erano presenti anche il vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il sindaco di Contigliano Angelo Toni e i consiglieri comunali Claudia Chiarinelli, Morena Di Marco e Matteo Carrozzoni.

Sabato 28 Aprile 2018



