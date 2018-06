RIETI - Galleria Valnerina, da Anas una nota sulla riapertura, con l'ipotesi del prossimo mese di luglio.



"Prosegue l’impegno di Anas, società del Gruppo Fs Italiane, per la riapertura della galleria “Valnerina” - spiega una nota - lungo la strada statale 79bis “Ternana” (direttrice Terni-Rieti). La progettazione degli interventi - sviluppata sulla base dei risultati della campagna di indagini tecniche eseguite sulla struttura - è ultimata, i lavori sono in fase di affidamento e saranno completati entro settembre.

Come confermato al Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Danilo Toninelli, che si è interessato direttamente alla questione, la galleria potrà essere comunque resa disponibile agli utenti dopo una prima fase dei lavori che riguarderanno le solette dove si era evidenziato l’abbassamento e che ne permetteranno, nelle more del completamento, la riapertura entro il mese di luglio.

Va evidenziato che le anomalie riscontrate sono da attribuirsi ad un difetto di esecuzione, pertanto il costo dei lavori occorrenti per il ripristino dell’opera sarà addebitato in danno dell’Appaltatore".

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:13



