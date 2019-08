BARI, CATANIA E... FERE

INIZIO COL DOPPIO DERBY

RIETI - Ripartire dal flop dello scorso anno e puntare dritto alla serie B. E' questo, in sintesi, l'obiettivo stagionale della Ternana che sarà ai nastri di partenza di un girone C sconsigliato ai deboli di cuore.Per Fabio Gallo ed il suo 4-3-3, le conferme di Marilungo, Nicastro e Furlan in attacco, oltre a quelle di Palumbo, Bergamelli e Diakitè, suonano come campane a festa, perché le potenzialità delle Fere era fuori discussione già precedentemente: ora serve solo ritrovare lo spirito di gruppo giusto, unitamente agli innesti degli ultimi arrivati (tra cui Partipilo dalla Virtus Francavilla, al quale è stato fatto firmare un triennale, ndr) e l'entusiasmo di un Liberati che ha già "staccato" più di 11mila abbonamenti - venduti a prezzi stracciati per farsi perdonare le brutture dell'ultimo campionato - e pronto a tornare ad essere il 12esimo in campo, con ancora una settimana di tempo a disposizione per fare "sold out" anche nell'anello superiore.Inutile girarci troppo intorno: tolto il Bari di Cornacchini, che con Antenucci lì davanti ed un mercato altrettanto faraonico, è senza ombra di dubbio la favorita numero uno, alle spalle dei galletti pugliesi, c'è il Catania, c'è anche la Reggina, ma per potenzialità e blasone, va piazzata anche la Ternana. Una sola riuscirà a spuntarla direttamente, poi spazio ai playoff, ma sotto questo punto di vista, i tifosi rossoverde sognano una stagione d'altissima classifica, confindando nel "rovescio della medaglia" dopo un anno di purgatorio.Dalle considerazioni, al campo, perché dopo il 3-2 all'esordio di Coppa contro l'Olbia, per la Ternana è arrivato il momento di fare i conti con la doppia sfida dello Scopigno contro il Rieti. Due impegni in sette giorni: domenica 18 agosto (ore 20,30) per la terza e ultima giornata del primo turno di Coppa Italia, poi sabato 24 (ore 20,45) per l'esordio in campionato. In entrambi i casi, Fabio Gallo avrà tutti a disposizione, anche gli squalificati assenti a Olbia (Marilungo, Bergamelli e Palumbo) saranno in campo e questo alimenta l'ottimismo del tecnico che vuole il passaggio del turno senza stare troppo a pensare alla sfida successiva.