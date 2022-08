A Leonessa ritorna domenica 4 settembre la Terminillo Marathon Off Road

RIETI - A distanza di un anno, sono ripresi ufficialmente i preparativi per la Terminillo Marathon Off Road di mountain bike in programma a Leonessa, domenica 4 settembre, come nella migliore tradizione organizzativa dell’Asd Zero Team e tale da giustificare una risonanza importante anche a livello extra-regionale.

Per questa nuova edizione, è confermata la granfondo di 45 chilometri in aggiunta a un tracciato puramente cicloturistico sulla medesima distanza per i non allenati a carattere di randonnèe.

«È grazie allo spirito di collaborazione e all’impegno profuso da tutto il nostro direttivo - ha esordito Paolo Ferri a nome dell’Asd Zero Team – che rinnoviamo l’organizzazione dì una manifestazione che rappresenta un volano per Leonessa. Questa edizione vuole evidenziare la nostra sinergia con l’amministrazione comunale del sindaco Gianluca Gizzi, ma soprattutto la ripresa vitale dell’attività sportiva nel comprensorio di Leonessa, che siamo riusciti a stimolare negli anni precedenti con il passaggio della granfondo su strada Terminillo Marathon».

Per iscriversi la quota in vigore fino al 1°settembre è di 30 euro con una maggiorazione della stessa a 35 euro prevista in loco a Leonessa sabato 3 e domenica 4 settembre https://www.terminillomarathon.it/tm-off-road-iscrizione/?fbclid=IwAR1U5geoJZJXObdgcBZFq8fIhJ1z65ZDC8iN6q4UYlycQE1dKyEwbXe-cXE

Sabato 3 settembre

Ore 15:00 Apertura segreteria

Ore 15:30 / 18:00 Consegna pacchi gara e documentazione

Ore 18:30 Chiusura segreteria

Domenica 4 settembre

Ore 7:30 Apertura segreteria e consegna pacchi gara

Ore 9:30 Partenza Terminillo Marathon Off Road

Ore 11:30 /13:00 Arrivo atleti

Ore 13:30 Inizio premiazioni