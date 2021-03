Rieti, relax al Terminillo per Kim Rossi Stuart

RIETI - Terminillo sempre più al centro dell’attenzione e dei desideri dello star system in cerca di momenti di svago sulla neve caduta abbondante negli ultimi mesi. Dopo le scene girate per il prossimo film di Natale di Alessandro Siani con Christian De Sica e Diletta Leotta (insieme anche all’attore reatino Emanuele D’Agapiti), il passaggio della conduttrice televisiva Elena Santarelli e dell’attaccante bosniaco della Roma Edin Džeko, accompagnato domenica scorsa dalla moglie, la modella e attrice bosniaca Amra Silajdžić, dai figli e da un gruppo di amici, ora è la volta di Kim Rossi Stuart.

Anche l’apprezzato attore italiano, protagonista da anni con successo sul piccolo e grande schermo in tanti film d'autore, ha infatti scelto il Terminillo per qualche giorno di relax. Rossi Stuart è giunto al Terminillo in questi minuti.

