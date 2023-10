Kim Rossi Stuart e il cast di “Everybody Loves Diamonds”: «Il nuovo heist all’italiana è metà Lupin metà i Soliti Ignoti »

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart) che con un piano geniale riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari .Disponibile dal prossimo 13 ottobre in esclusiva su Prime Video in contemporanea in 240 paesi. La serie è interpretata da Kim Rossi Stuart Anna Foglietta Gian Marco Tognazzi Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Giro d'Italia, cambia il percorso della cronometro Foligno-Perugia. C'è la salita di Casaglia, passaggi a Spello e Assisi