Serata per Kim Rossi Stuart al Cinema Troisi: la prima proiezione di Brado

Riflettori puntati sul cinema di via Girolamo Induno. È una folla di star quella che prende posto in sala per seguire la prima del film “Brado”, di Kim Rossi Stuart. Il regista e interprete dell’opera, in giacca grigia e sorriso rilassato, si porta dietro i suoi attori: Saul Nanni, con tanto di casco da motociclista, Viola Sofia Betti, Federica Pocaterra, Alma Noce, Barbora Bobulova e Paola Lavini. Ma ecco apparire anche Pierfrancesco Favino con la sua Anna Ferzetti, Vinicio Marchioni con la moglie Milena Mancini, quest’ultima in divertenti ballerine gialle, Brenno e Michele Placido e il bellissimo Alessandro Borghi, in versione molto casual black and white e senza barba. E ancora la spumeggiante Anna Foglietta, in comodi e ampi jeans e camicetta a fiori, Luigi Lo Cascio, Lillo e Greg e la conduttrice Caterina Balivo, in elegante completo pantalone nero con décolleté in tinta, con il marito scrittore Guido Maria Brera, in impeccabile completo scuro.

Saluti introduttivi e si passa alla visione. Si accende la particolare storia di un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre ma che invece è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che il genitore si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l'amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà un'addestratrice di cavalli, di cui il giovane si innamora. Lunghi applausi a fine proiezione. E commenti di apprezzamento per la nuova fatica del poliedrico Rossi Stuart.