Stasera in tv su Rai 1 «Cosa sarà», il film con Kim Rossi Stuart per la prima volta in chiaro: cast e trama

Va in onda per la prima volta, stasera in tv (mercoledì 27 marzo) alle 21.30 su Rai1, in chiaro «Cosa sarà». Scritto e diretto da Francesco Bruni e interpretato da Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi e Ninni Bruschetta il film è ispirato ad una personale vicenda profondamente autobiografica. Un dramma con venature da commedia, intenso e riuscito.

Stasera in tv su Rai1 arriva Cosa sarà: la trama del film

Diretto da Francesco Bruni e ispirato ad una personale vicenda autobiografica, è la storia di Bruno Salvati (interpretato da Kim Rossi Stuart), un regista di scarso successo che conduce una vita poco soddisfacente, separato da sua moglie Anna, madre dei suoi figli: Adele, 20 anni, e Tito, 17.

Dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura, ma questo lo aiuta ad affrontare le sue fragilità con forza e coraggio, spingendolo anche a rivalutare alcuni legami familiari vacillanti, in particolare quello con Umberto, suo padre. È proprio da lui che il regista riceve l'ennesima sconvolgente scoperta della sua vita: Umberto, infatti, ha sempre tenuto nascosto un grande segreto, che porterà suo figlio a viaggiare per trovare qualcuno che possa veramente essergli di aiuto.

Il cast

Kim Rossi Stuart: Bruno Salvati

Lorenza Indovina: Anna

Barbara Ronchi: Fiorella

Giuseppe Pambieri: Umberto

Ninni Bruschetta: produttore

Raffaella Lebboroni: dottoressa

Nicola Nocella: infermiere Nicola

Fotinì Peluso: Adele

Tancredi Galli: Tito

Elettra Dallimore Mallaby: madre di Bruno