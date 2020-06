PromoRieti, Terminillo conquista i 20 giornalisti provenienti da Rieti, Roma e Umbria

RIETI - Il Monte Terminillo ha conquistato i giornalisti provenienti principalmente dalla Capitale, dall’Umbria e da Rieti nell’ambito dell’educational tour organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti e dalla sua Azienda Speciale Centro Italia Rieti attraverso il progetto PromoRieti cofinanziato da Unioncamere Lazio.

Dopo il ritrovo a Pian de’ Valli (quota 1625 metri), gli escursionisti, accompagnati da guide esperte, si sono spostati verso Campoforogna per iniziare il cammino. Seguiti per tutto il trekking dalla maestosa cima del Terminillo (2216 m.), i visitatori hanno potuto ammirare il Monte Elefante (2105 m.), con la sua forma caratteristica (da cui il nome), camminando prima per una sterrata fino alla Sella del Terminilluccio, per poi raggiungere attraverso tornanti panoramici i 2108 metri del Rifugio Rinaldi. Dalla terrazza panoramica del Rifugio, si è spalancata una vista mozzafiato su tutte le più importanti vette del Centro-Italia che ha accompagnato i visitatori nella degustazione del pranzo al sacco a base di prodotti tipici.

Una meta adatta a tutti, sportivi e non, e alle famiglie con bambini. Un territorio ospitale, dove poter degustare prodotti genuini di alta qualità e praticare innumerevoli attività all'aria aperta dal trekking, alle escursioni, all'arrampicata, all'equitazione, alla mountain bike, nonché lo sci e diversi altri sport nel periodo invernale.

Un’occasione importante, quindi, per promuovere al di fuori dei confini locali una delle eccellenze del territorio reatino, il Monte Terminillo, immerso in un contesto naturalistico unico e particolarmente adatto ad essere esplorato in sicurezza in questo periodo di auspicata ripresa del settore turistico, offrendo una panoramica anche sui servizi e le strutture ricettive presenti.



