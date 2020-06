PromoRieti, 20 giornalisti alla scoperta del Terminillo

RIETI - Venti giornalisti provenienti principalmente dalla Capitale e dalle aree limitrofe verranno guidati domenica 21 giugno alla scoperta del Monte Terminillo nell’ambito dell’educational tour organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti e dalla la sua Azienda Speciale Centro Italia Rieti attraverso il progetto PromoRieti cofinanziato da Unioncamere Lazio.

Un’occasione importante per promuovere al di fuori dei confini locali una delle eccellenze del territorio reatino, il Monte Terminillo, immerso in un contesto naturalistico unico e particolarmente adatto ad essere esplorato in sicurezza in questo periodo di auspicata ripresa del settore turistico.

Nel corso dell’educational tour, i giornalisti verranno accompagnati da guide esperte in una suggestiva camminata tra i sentieri del Terminillo e potranno conoscere, ammirare e fotografare tutto ciò che questo territorio può offrire.

“In un momento in cui vengono privilegiati il turismo di prossimità e le attività all’aria aperta, la Città di Rieti rappresenta certamente la meta ideale - illustra il Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti, Giancarlo Cipriano. - E’ importante pertanto comunicare e far conoscere l’ospitalità, la sicurezza, il ventaglio di alternative di sport all’aria aperta, le bellezze e le prelibatezze che è possibile trovare in queste zone”.

