Rieti, i bus (anche per il Terminillo) nella giornata di Ferragosto

RIETI - Nella giornata di Ferragosto, attivo un bus navetta di Asm per il Terminillo (fino al 20 agosto), a cura del Comune di Rieti. La linea è la 515, il percorso è Pian de’ Valli - Rifugio Sebastiani (andata e ritorno), attiva tutti i giorni. Il bus transita per piazzale Tre Faggi, Cinque Confini, piazzale la Malga.

La linea 515 si aggiunge alla linea 513, che collega il capoluogo reatino con il Terminillo e che verrà effettuata anche il giorno di Ferragosto, secondo l’orario festivo. I titoli di viaggio della 515 sono acquistabili presso il punto turistico Visit Terminillo, in via dei Villini 33 al Terminillo, aperto dal venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 16.30 e, in occasione delle festività di Ferragosto, con lo stesso orario, anche il 15 agosto, anche presso il punto vendita Bazar Terminillo.