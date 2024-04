Sabato 20 Aprile 2024, 00:49

Un fine settimana ricco di iniziative e manifestazioni per festeggiare il Natale di Roma, il 2777° compleanno della città che si celebra il 21 aprile. Dalle parate d'epoca alle visite guidate, dalle competizioni sportive fino ai cortei. Una serie di attività per le quali verranno chiuse molte strade, con numerose deviazioni al traffico sia pubblico che privato. Domani si correrà l'Appia Run, la gara podistica giunta alla sua 25esima edizione. La corsa, per la quale si attendono circa 6mila persone, si snoderà lungo un percorso di 13 km dove saranno previste temporanee chiusure al traffico.

IL PERCORSO

La manifestazione durerà dalle 8 alle 11.45. Gli atleti partiranno da viale delle Terme di Caracalla, per poi proseguire la loro corsa lungo piazzale Numa Pompilio, via di Porta San Sebastiano, l'Appia Antica, via di Cecilia Metella, l'Appia Pignatelli, via della Caffarella. Da lì percorreranno di nuovo via Appia Antica, quindi via di Porta Ardeatina, la Colombo, via Cilicia e viale Marco Polo, via Odoardo Beccari, via Guerrieri, viale Giotto, viale Guido Baccelli, e alla fine torneranno in viale delle Terme di Caracalla. Le strade verranno chiuse momentaneamente per consentire il passaggio degli atleti fino al termine della manifestazione sportiva, quando l'intero percorso verrà riaperto al traffico. A non poter transitare saranno anche i mezzi pubblici, per i quali dunque sono previste alcune deviazioni.

LE DEVIAZIONI

Per quanto riguarda Atac saranno deviate su percorsi alternativi le linee bus: 30, 118, 160, 218, 660, 628, 671, 714, 715 e 792. Per Roma Tpl, la linea 660 durante la gara non raggiungerà il capolinea di Cecilia Metella, saltando 4 fermate su via Appia Pignatelli, 2 a via dell'Almone e una su via Appia Antica. La 218, in entrambi i sensi di marcia, tra piazza Epiro e via delle Sette Chiese passerà su via Satrico, via Acaia, via Cilicia, la Colombo, saltando 5 fermate su via Appia Antica, 2 su via Ardeatina e una rispettivamente in via Lusitania, via Cameria, via delle Mura Latine, via Talamone e via Populonia.

E mentre gli atleti correranno per vincere l'Appia Run, l’area del Circo Massimo ospiterà le tradizionali attività del “Gruppo Storico Romano”, l'associazione che da 30 anni organizza rappresentazioni di antichi riti e feste, spettacoli gladiatori e rievocazioni storiche. Tra le attività proposte dall'associazione c'è il “Corteo Storico Romano”, una parata in abiti d'epoca, con circa 1600 rievocatori in costume, che partirà alle 10.30 da via dei Cerchi per poi arrivare in via dei Fori Imperiali e tornare al Circo Massimo alle 13.30. Tre ore di sfilata in durante le quali gladiatori e antichi romani attraverseranno via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio. Da lì attraverseranno di nuovo via dei Cerchi e arriveranno al Circo Massimo.

LE VIE CHIUSE

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione le strade saranno temporaneamente chiuse. Interrotta al traffico per un periodo più lungo, invece, via dei Cerchi dove non si potrà circolare da mezzanotte e mezza fino alle 18 circa. Diverse poi le linee degli autobus che verranno deviate: 30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-75-80-81-83-85-87-118-160-170-190-492-628-715-716-781-916F-C3-H.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Le celebrazioni per il compleanno di Roma saranno anche l’occasione per conoscere la storia e i segreti della città attraverso la scoperta di opere, monumenti, testimonianze artistiche e culturali. Tante le visite e i laboratori a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’elenco completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune.