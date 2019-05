I MATCH DELLE PREQUALIFICAZIONI

RIETI - C’è posto anche per Riccardo Balzerani nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Dopo le tribolate montagne russe delle pre-qualificazioni, per la prima volta nella sua carriera agonistica al talento reatino riesce l’ingresso nelle qualificazioni del Master 1000 di Roma, dopo i match già disputati contro Liam Caruna e Jannik Sinner, e gli altri due del tabellone di ripescaggio contro Enrico Dalla Valle e Filippo Baldi.Una lunga trafila durante la quale al reatino è sempre sfuggita di mano per un soffio la wild card per poter accedere alle qualificazioni, tranne che nel match contro Sinner, autentica bestia nera fra i giovani degli Internazionali. Attraverso il complesso sistema degli slot rimasti liberi fra tabellone principale e qualificazioni, la sconfitta di Hubert Hurkacz negli ottavi di finale dell’Atp di Madrid contro Alexander Zverev ha impedito al polacco di godere dello special exempt: il suo posto riservato nel tabellone degli Internazionali si e' dunque liberato per il primo degli esclusi, Andreas Seppi, la cui wild card è invece andata all’altro altoatesino Sinner, sconfitto da Andrea Basso nella finale delle pre-qualificazioni. Di conseguenza, la wild card per le qualificazioni di Sinner è finita in mano a Riccardo Balzerani che, dopo il sorteggio di oggi pomeriggio, nel primo match di domani si troverà contro il 27enne australiano Bernard Tomic, numero 73 del ranking Atp, testa di serie numero 14 delle qualificazioni.L’esordio di Balzerani nella giostra delle pre-qualificazioni romane era iniziato sotto i migliori auspici, sconfiggendo Liam Caruana in tre set (6-7(2) 6-3 1-1, con il ritiro finale di Caruana) prima di incappare in Jannik Sinner, il 17enne altoatesino alla sua prima volta sulla terra rossa romana, numero 262 del ranking Atp, reduce dalla finale dell’Atp Challenger di Ostrava, testa di serie numero 2 delle pre-qualificazioni e astro nascente del tennis italiano che, con due set chiusi 6-2 6-0 sul “Pietrangeli” ha strappato di mano a Balzerani la wild card per l'accesso al main draw del Foro Italico. Un risultato che ha reso poca giustizia ai combattuti games condotti da Balzerani contro Sinner, il quale ha sfoderato talento, potenzialità e solidità dei colpi macchiati però da qualche sbavatura nel servizio, in un confronto fisicamente quasi alla pari nonostante i quattro anni di differenza fra i due (Balzerani compirà 21 anni ad ottobre).Balzerani ha ritrovato il sorriso nel terzo match delle pre-qualificazioni contro Enrico Dalla Valle, regolato in un’ora e mezza per 6-1 6-2, un risultato quasi analogo a quello patito dal reatino contro Sinner. Una partita dai contorni anche velatamente ironici, considerata la lunga conoscenza e l’affiatamento tra i due, compagni di allenamento al centro tecnico federale di Tirrenia, ritrovatisi uno contro l’altro sulla terra rossa romana, come già avvenuto in altre occasioni. L’ultima volta, nel 2018, fu Balzerani a perdere contro Dalla Valle: insomma, una volta ciascuno, e stavolta è toccato al reatino, che sul court 4 ha tirato fuori il tennis dei suoi giorni migliori, finalmente libero dalla pressione di un match obiettivamente impossibile contro Sinner.Nella finale del tabellone di ripescaggio contro il 23enne Filippo Baldi, Balzerani ha invece perso l’opportunità di mettersi direttamente in tasca la wild card per le qualificazioni, sconfitto dal milanese – numero 158 del ranking Atp - dopo tre lunghi set terminati 1-6 7-5 6-2, in una partita durata due ore e 21 minuti. Non certo una passeggiata di salute per Baldi, che ha conquistato il primo punto del match sparendo però poi nel corso di tutto il primo set e lasciando campo al dominio incontrastato di Balzerani, che ha chiuso il primo parziale per 1-6. Nel secondo set Baldi si rianima fino al 5-1: poi, però, per il milanese arriva di nuovo il buio, mentre Balzerani riesce a pareggiare fino a 5-5. Ma la stanchezza mentale e fisica, unita ad una palla che scivola via più lentamente sulla terra rossa ancora umida di pioggia, spengono Balzerani, che non riesce a contrastare la rimonta di Baldi fino a 7-5. Nell’ultimo set il primo punto è ancora di Baldi che, approfittando del calo del reatino si è allungato fino a vincere la partita per 6-2.