RIETI - Sabato 9 novembre,presso” Il Parco del Principe”,a Rieti, si è tenuto il II° pranzo annuale degli ex dipendenti Telettra.

"L’evento quest’anno ha avuto un successo straordinario - spiega una nota di Giancarlo Ludovisi, Luciano Petroni, AntonioDe Santis, Ermanno Peciarolo, Domenico MIluzzo e Rossella Nobili del comitato organizzatore - ed ha visto la partecipazione di ben 144 “EX” provenienti da tutte le regioni d’Italia. L’anno scorso eravamo soltanto in 16- hanno detto al comitato organizzatore-ma se prosegue il trend quest’altr’anno organizzeremo un ballo in piazza". © RIPRODUZIONE RISERVATA