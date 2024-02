Venerdì 9 Febbraio 2024, 08:44

La Ciociaria si avvia verso la prima, vera, riconversione industriale. Avverrà nello stabilimento Valeo di Ferentino di proprietà della omonima multinazionale francese, leader per anni della produzione di componenti per la climatizzazione delle auto, in particolare di Fiat.

Ha avviato ufficialmente la procedura di cessazione di attività avviandosi a diventare presto Tecnobus. Con l'accordo, l'azienda di Frosinone, che produce minibus elettrici dal 1998, recentemente rilevata dall'imprenditore Paolo Marini, (vicepresidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina), acquisterà la Newco Fat, società che si creerà per il sito di Ferentino. Il nome dello storico marchio Valeo attivo dal 1974 scomparirà, diventando appunto Tecnobus. La nuova società è stata costituita in questi giorni. I lavoratori verranno tutti riassorbiti dalla nuova proprietà con il contratto metalmeccanici in essere e non perderanno alcun diritto.

LA STORIA

L'OPERAZIONE

In quasi 50 anni di attività Valeo Ferentino è diventato leader mondiale nella gestione termica dei veicoli e negli anni 90 è arrivato addirittura a superare i 600 addetti. Poi la crisi economica e soprattutto quella dell'automotive ha fatto diminuire il numero degli occupati arrivati ora a 46 unità. Ha sviluppato in questi 50 anni competenze largamente riconosciute. La svolta imposta dal motore elettrico, però, ha portato a diminuire l'attività del sito di Ferentino. Si rischiava la chiusura, ma è arrivata l'opportunità della Tecnobus.La nuova società acquisterà il ramo d'azienda comprensivo dei dipendenti, per sostenere il rapido aumento della sua produzione guidato dalla crescita della domanda di mobilità elettrica che ha bisogno di nuove linee di produzione. L'acquisizione fa parte di un piano di investimenti da circa 30 milioni di euro con i quali Tecnobus intende continuare a sviluppare le infrastrutture esistenti ed assumere più di 100 persone. «Tecnobus - ha dichiarato Paolo Marini - intende riconquistare la posizione di leader di mercato. Non vediamo l'ora - conclude - di accogliere i nuovi dipendenti, formarli, e avviare la produzione».L'ufficialità del passaggio è stata data dai sindacati: «La Valeo aveva avanti due strade, la chiusura o la riconversione. Abbiamo incontrato più volte i nuovi proprietari e siamo molto soddisfatti», è il commentodi Mirko Marsella della Fim Cisl e Donato Gatti della Fiom Cgil.