Buoni pasto per i lavoratori dipendenti in smart working, ok a esenzione Irpef fino a 4 o 8 euro

Con la parziale trasformazione del lavoro in smart working, si è acceso il dibattito sui buoni pasto. Anche chi lavora da casa ne ha diritto? E in che misura? A chiarire la situazione ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 9562631/2020, che ha ricordato quanto è stato disposto attraverso il Decreto n. 122/2017 del MISE. Alla lettera c) dell’articolo 4, viene stabilito che i buoni pasto possono essere riconosciuti ai lavoratori a tempo pieno o parziale, anche quando all’interno dell’orario di lavoro non venga prevista esplicitamente una pausa pranzo.