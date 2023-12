Sciopero Provincia, Cuneo: «Ho ascoltato i lavoratori, il 22 dicembre darò loro tutte le risposte». La nota dei sindacati

RIETI - Questa mattina in Provincia lo sciopero dei lavoratori che chiedono l’annullamento della delibera per il recupero di somme corrisposte negli anni precedenti al 2019 sul fondo per il salario accessorio dei dipendenti.

Al presidio delle sigle sindacali anche il presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, per un confronto informale con i lavoratori: «Ho ascoltato tutte le loro problematiche e le richieste dei sindacati. Abbiamo concordato insieme di organizzare e convocare per il 22 dicembre un incontro che andrà avanti a oltranza per garantire risposte a tutti i lavoratori della Provincia».

La nota dei sindacati

Che il vaso era colmo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl lo dicevano da tempo. L’adozione da parte del Presidente della Provincia di Rieti della Deliberazione n. 85/2023 del 22 Settembre 2023, che recupera somme importanti dal già misero fondo del salario accessorio dei dipendenti della Provincia di Rieti, è stata la scintilla che ha fatto esplodere il malcontento che covava da tempo tra la maggioranza dei dipendenti provinciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le scriventi hanno cercato, invano, il dialogo. Anche sul tavolo di conciliazione aperto dal Prefetto di Rieti il 16 novembre 2023 la Presidente della Provincia è rimasta ferma sulle proprie posizioni, costringendo le scriventi alla proclamazione dello sciopero odierno. Il segnale dato dai dipendenti è inequivocabile: revoca della delibera ed apertura di un tavolo di confronto! In caso contrario la parola passa ai legali.