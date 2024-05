Mantova, 150 euro al mese per under 36. Come partecipare al bando: requisiti e scadenza

Se ti trasferisci a Mantova e hai meno di 36 anni il Comune ti premia con ben 150 euro al mese per un anno. Per ricevere il bonus affitto basta partecipare al bando “Benvenuti in città” destinato a lavoratori under 36 (single o con famiglia) che spostino la residenza in città e paghino un affitto di almeno 350 euro al mese.

Indetto anche un secondo bando, “Abitare Borgochiesanuova”, per aiutare i giovani a lasciare la casa dei genitori: single, famiglie e nuovi residenti con reddito da lavoro possono vivere in uno dei 67 nuovi appartamenti.