RIETI - Lo spettacolo firmato da Gabriele Lavia, I giganti della montagna di Luigi Pirandello apre la stagione teatrale del Teatro Flavio Vespasiano con 2 date: il 21 dicembre ore 21.00 e il 22 dicembre ore 17.30, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Rieti e Atcl – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.Successo per la campagna abbonamenti che, per questa stagione, arriva a due turni (sia il sabato che la domenica) ancora aperta fino al 21 dicembre, mentre è già possibile acquistare i biglietti dello spettacolo sia al botteghino del Teatro che online su Ticketone.it.Gabriele Lavia, dopo Sei personaggi in cerca d’autore e L’uomo dal fiore in bocca... e non solo, chiude la sua personale trilogia pirandelliana con I giganti della montagna, l’ultimo dei miti, testamento artistico di Luigi Pirandello, prodotto da Fondazione Teatro della Toscana, in coproduzione con Teatro Stabile di Torino, Teatro Biondo di Palermo con il contributo di Regione Sicilia, che ha ottenuto un grandissimo successo la scorsa stagione teatrale.Una compagnia di teatranti guidata dalla contessa Ilse arriva alla villa detta La Scalogna dove vive Cotrone, uno “strano” mago che dà loro rifugio. Alla fine del II atto Pirandello scrive le ultime cinque parole della sua vita e di tutto il Teatro delle maschere nude: “Io ho paura, ho paura…”.Abbonamenti: Intero € 75,00 • Ridotto € 65,00La sottoscrizione dei nuovi abbonamenti può essere effettuato dal 2 al 21 dicembre 2019.Orari del botteghino del Teatro dal 21 novembre al 21 dicembre 2019:lunedì – mercoledì – venerdì: 16.00 – 20.00martedì – giovedì: 10.00 – 13.00sabato: 10.00 – 13.00 | 16.00 – 20.00Biglietti: Intero € 25,00 + 2,50 di prev • Ridotto € 20,00 + 2,00 di prevI biglietti saranno in vendita nei giorni di spettacolo presso il botteghino del Teatro con i seguenti orari:sabato: 10.00 - 13.00 | 16.00 – 21.00domenica: 10.00 - 13.00 | 15.00 – 17.30I biglietti dello spettacolo I giganti della montagna sono in vendita sia al botteghino del Teatro che online su Ticketone.it. I biglietti degli altri spettacoli saranno in vendita online su Ticketone.it dopo il 22 dicembre e al botteghino del Teatro secondo calendario.