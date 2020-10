Rieti, in Sabina la Residenza Artistica di Manuel Macadamia

RIETI - Iniziata venerdì scorso a Salisano, andrà avanti fino al 16 ottobre la Residenza Artistica di Manuel Macadamia (nella foto). L’artista, ospite della Residenza Multidisciplinare Bassa Sabina promossa dal Teatro delle Condizioni Avverse, porterà in scena il suo progetto “Requiem for a Hero”.

Il progetto

«La Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina è uno strumento organizzativo per avvicinare gli artisti alla comunità e agli spazi della Sabina, dando un forte input alla funzione della residenza artistica – spiegano gli organizzatori- in Bassa Sabina le residenze sono diventate un rilevante nodo culturale riconosciuto dalla stessa comunità. Gli artisti, possono dedicarsi al proprio processo di ricerca creativa in spazi protetti dedicati allo studio e alla pratica scenica, traendo ispirazione dal territorio con i caratteristici luoghi, ricchi di storia e valore naturalistico, fonte di ispirazione ed anche di contenuti».

Gli incontri

«La scoperta del territorio, il contatto e la relazione artistica e umana con la popolazione residente rende i propri lavori - che siano in fase evolutiva o embrionale - ricchi di innovazione - spiega Elisa Maurizi, Presidentessa del Teatro delle Condizioni Avverse- Sono previsti incontri aperti dell’artista sul territorio, tra i quali l’incontro con i partecipanti del corso di Teatro tenuto da Lidia Di Girolamo del Teatro delle Condizioni Avverse».

Nel rispetto delle normative e delle disposizioni ministeriali anti Covid, tutti gli eventi saranno a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail Info@condizioniavverse.org

Il Bando è inserito all’interno del progetto della Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina_TerrArte 2020 promossa attraverso il programma Residenze per Artisti nei territori e finanziata da Mibact e Regione Lazio.

