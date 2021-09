Gf Vip, Manuel frena Lulù: «Mi serve tempo, non voglio creare illusioni»

Martedì 28 Settembre 2021, 01:14

Manuel e Lulù sono la prima coppia del Gf Vip di questa edizione. «Una coppia autentica nella loro normalità» così li definisce Alfonso Signorini. Dopo giorni di romanticismo ed effusioni però negli ultimi giorni sono stati più i bassi che gli alti. E nella casa qualche vip nutre dei dubbi sulla veridicità della coppia. Manuel sta mostrando di volere i suoi spazi pur restando all'interno di una storia di coppia mentre Lulù vorrebbe stare sempre con lui.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, nomination: ma qualcosa va storto TELEVISIONE Gf Vip, tutti contro l'ex di Tommaso TELEVISIONE Gf Vip, Gianmaria incontra Greta: il triangolo no? TELEVISIONE Gf Vip, Greta (la fidanzata di Gianmaria) contro Soleil:... TELEVISIONE Gf Vip, scontro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: «Non... TELEVISIONE Gf Vip, tutte le bugie ai casting: da Raffaella Fico a Soleil... TELEVISIONE Gf Vip, il confronto tra Soleil e la fidanzata di Gianmaria: le... LA POLEMICA GF Vip, Jo Squillo: la frase sui latticini e i noduli al seno... TELEVISIONE Gf Vip, Raffaella Fico e il regalo dal fidanzato: è... TELEVISIONE Gf Vip, Gianmaria ci riprova con Soleil. Ma l'influencer non... TELEVISIONE Gf Vip, scatta il bacio tra Manuel e Lulù:... TELEVISIONE Gf Vip, Tommaso Eletti incontra l'ex Valentina Nulli... TELEVISIONE Gf Vip, Tommaso Eletti è il primo eliminato: Miriana,... TELEVISIONE Gf Vip, stasera la prima eliminazione e due nuovi arrivi: tutte... GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip, Raffaella Fico tra le star

Alfonso entra per parlare proprio con la principessa e la chiama in confessionale. Alfonso racconta dal suo punto di vista cosa sta accadendo: «Lulù tu senti più il bisogno di stargli vicino e invece Manuel vive la storia in modo autentico ma con la voglia di mantenere i suoi spazi, ma questo non è un male». Vuole rassicurare così la piccola Lulù Alfonso.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo si confida con Lulù: «Ecco perché ho lasciato la mia ex»

Gf Vip, Manuel ci va piano con Lulù

Non può però esimersi dal sentire anche l'altro diretto interessato Signorini e così da la parola anche a Manuel. «Ne abbiamo parlato e le ho fatto capire che è nato tutto in modo naturale ma io sono fatto così e quando poi diventa tanta roba bella a me serve tempo per ricalibrare tutto. Non voglio creare illusioni». Lulù guarda tutto preoccupata dal confessionale e alfonso si sente in dovere di spiegare meglio il concetto di Bortuzzo: «Lulù Manuel ti sta spiegando che si sta accorgendo che è talmente tanta roba che deve affrontarla pian piano, è una cosa bellissima questa».

Lulù riprende fiato e dice: «Certo che capisco Alfi infatti non c'è bisogno di questa discussione.