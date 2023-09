A Fara in Sabina stand del gruppo carabinieri forestale Rieti per i bambini

RIETI - Grande afflusso alla terza edizione del Festival della Famiglia, evento organizzato dal Comune di Fara in Sabina, nella frazione di Passo Corese, dedicato quest’anno ai bambini e alla tutela dell’Ambiente, con il coinvolgimento anche del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti. I militari della specialità dell’Arma hanno potuto illustrare a tutti i presenti, e in particolare al giovane pubblico, l’attività svolta in difesa del patrimonio agro-forestale, della fauna e degli ecosistemi, i mezzi e gli strumenti adottati per la salvaguardia dell’ambiente e della tutela degli animali e delle piante.

Particolarmente significativo è stato l’entusiasmo e l’interesse mostrato dai più piccoli nel conoscere Asia, splendido esemplare di Pastore belga malinois che, assieme al suo conduttore, compone l’Unità Cinofila Antiveleno di Rieti. Grazie a una vera e propria esercitazione in campo, i bambini hanno potuto assistere al ritrovamento da parte di Asia di esche avvelenate, impiegate per l’uccisione di animali selvatici e domestici, condotta che il nostro ordinamento considera un reato molto grave.

La tutela degli animali, dell’ambiente, l’economia circolare, la gestione sostenibile delle risorse, la green economy, la salvaguardia delle foreste sono tematiche fondamentali e trasmetterne il valore alle future generazioni è un obiettivo prioritario dell’Arma Forestale, tra i cui compiti istituzionali vi è appunto l’educazione ambientale.

Ecco perché il Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti accoglie con favore simili iniziative in provincia, affinché assieme agli Enti locali si possa andare verso la direzione di un cambiamento culturale, che parta dalle famiglie, per tutelare il futuro delle nuove generazioni, con l’“arma” dell’educazione alla legalità ambientale.