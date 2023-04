Studenteschi, l'Istituto comprensivo Pascoli campione regionale di rugby

Venerdì 21 Aprile 2023, 15:54







RIETI - Grande prestazione della Scuola media Pascoli alle Finali Regionali dei Campionati studenteschi di Rugby che si sono svolte a Roma presso l'Impianto sportivo di Tor di Quinto .I ragazzi del Prof. Francesco Cervelli si sono imposti in tutte le partite , vincendo prima il proprio Girone e poi la Finalissima contro l'I.C. Angelica Balabanoff di Roma.



Dominio netto in tutti gli incontri, conclusi con i seguenti punteggi : 7/3, 6/3, 6/3.



La forte squadra si è qualificata per le Finali Nazionali che si disputeranno a Teramo dal 21 al 25 maggio .



La formazione

Blasi Davide, Bravi Fabrizio, Caprioli Leonardo, Di Donato Edoardo, Federici Alessandro, Gismondi Marco, Giuliani Samuele, Guidi Francesco, Nobili Alessandro, Paolucci Luca, Papale Filippo, Petrini Lorenzo . Prof. Francesco Cervelli